Клещев о том, почему поставил Рафинью на 6-е место в голосовании за «Золотой мяч»: «Барса» не выиграла ЛЧ, это помешало ему войти в топ-5. Игроки «ПСЖ» взяли все трофеи, кроме КЧМ»

Константин Клещев объяснил 6-е место Рафиньи в голосовании за «Золотой мяч».

Клещев представляет Россию в голосовании за награду лучшему футболисту мира от France Football. На первое место журналист поставил форварда «ПСЖ» Усмана Дембеле , который и взял награду.

Форвард «Барселоны» Рафинья занял итоговое 5-е место.

– Почему вы поставили Рафинью на шестое место?

– Включил в пятерку четырех игроков «ПСЖ », которые, как мне показалось, заслужили такой оценки больше, чем Рафинья .

– Чем?

– Рафинья показал потрясающий индивидуальный результат: много забил, много отдал.

– Что помешало?

– Среди пунктов о голосовании за «ЗМ» есть тот, который требует отмечать командные достижения. Мендеш, Витинья , Доннарумма и Дембеле взяли все трофеи, кроме КЧМ – поэтому находятся выше в моем рейтинге.

«Барса» не выиграла ЛЧ. Это помешало Рафинье войти в топ-5 – хоть он и выдающийся игрок, как и все номинанты.

– Но Ямаль – на втором месте.

– Если сравнивать Рафинью и Ямаля, то бразилец – более системный футболист, а испанец – куда менее предсказуемый. Он творит на поле и играет для тех, кто хочет видеть импровизацию, неожиданные ходы, невероятные удары, – заявил Клещев.