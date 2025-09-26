Талалаев о Бубнове: «Если пошел в конфликт, можно использовать все средства – и по яйцам бить. У нас очень хорошие профилактории, санатории – надо иногда отдыхать от футбола»
– В вашем конфликте была конкретная фраза про санаторий. Вроде как это не большой секрет внутри индустрии, что тот период, когда Александр Бубнов отсутствовал, у него были проблемы со здоровьем. Не жалеете о жесткости этой формулировки?
– Я жесткий. Я не стесняюсь этого. Иногда грубый, иногда перешагиваю через рамки.
– Это был панч?
– Я не знаю, что такое панч. Это было проявление того, что человек недооценивает...
– Если тебе в солнечное сплетение бьют, то знаешь, где и у него находится солнечное сплетение.
– Можно бить и по яйцам. Если ты пошел в конфликт, хочешь идти до конца, и должен быть победителем, то можно использовать все средства.
– Вы здесь ударили Бубнова в солнечное сплетение или по яйцам?
– Да все равно, куда я ударил. Свою роль человек сыграл. Дальше пусть живет своей жизнью. У меня было к нему уважение как к заслуженному футболисту – оно и осталось. Но футбол не стоит на месте.
– Он ассоциируется с такой штукой, как ТТД (технико-тактические действия – Спортс’‘). Интересно ваше тренерское мнение – что вы думаете о такой штуке и как он ее использует?
– Абсолютно не хочу обижать человека. Для меня есть – и не только у меня, наверное, у каждого тренера, у кого есть своя концепция и взгляд на футбол – есть вещи, которые важные и которые неважные.
Сколько центральные защитники сделали передач между собой – это не должно касаться никого. Если он мне скажет, что Андраде плохо играет в каждом матче, то еще раз – со своим приглашением, я привык отвечать за слова.
У нас очень хорошие гостиницы, профилактории, санатории. Надо иногда отдыхать от футбола, – сказал главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев в подкасте Cappuccino & Catenaccio.
