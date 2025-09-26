  • Спортс
  • Журавель о словах Талалаева: «Бубнов занимается вредным делом, посылает зрителя по ложному пути. У Александра Викторовича футбол давным-давно остановился, к сожалению»
49

Журавель о словах Талалаева: «Бубнов занимается вредным делом, посылает зрителя по ложному пути. У Александра Викторовича футбол давным-давно остановился, к сожалению»

Тимур Журавель оценил высказывание Андрея Талалаева про Александра Бубнова.

Главный тренер «Балтики» ранее заявил: «Если пошел в конфликт, можно использовать все средства – и по яйцам бить. У нас очень хорошие профилактории, санатории – надо иногда отдыхать от футбола».

«Хоть мы и знаем Андрея Викторовича давно и хорошо, тут разговор открывает много нового. Умный, глубокий, бескомпромиссный разговор, где Талалаев не скрывает свои слабости, например, излишнюю раздражительность.

Единственное, что у меня не бьется в голове. Как при такой самодостаточности Талалаев не может не придать значения фразе Неценко про «равную игру»?

Ну Саше так показалось, он высказал свое видение – да и фиг с ним. На что это повлияло и почему это так триггерит крутого тренера Талалаева? Вот этого я не понимаю.

Лучше бы это время, что было потрачено на пассажи про Неца, удлинило разговор про стандарты. Вот там было по-настоящему интересно. Впрочем, в этом и есть особенность личности – что Андрей Викторович так внимателен к словам и оценкам.

Кстати, можете снова меня захейтить, но грубый панч в адрес Бубнова я поддержу. Да, это немного за гранью (Талалаев сам это признает), но согласен, что Бубнов занимается вредным делом, он посылает зрителя по ложному пути.

«Футбол не стоит на месте» – подытожил Андрей Викторович, а у Александру Викторовича футбол, к сожалению, давным-давно остановился», – написал комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал Тимура Журавеля
