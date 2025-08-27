Александр Бубнов: «Станкович сильнее Талалаева как тренер. Он на Деяна наехал. Да ты кто такой по сравнению со Станковичем? Его весь мир знает, а тебя – никто»

Александр Бубнов считает, что Деян Станкович сильнее Андрея Талалаева как тренер.

– Кто сильнее как тренер? – спросил Игорь Кытманов.

– В РПЛ – Талалаев, – сказал Нобель Арустамян.

– Ты че, с ума сошел? Опять дуркуешь?

– А что, нет?

– Нет!

– Да он выше в таблице, 3:0 Станковича обыграл в Москве.

– Да, он это и говорит. И на Станковича наехал. Да ты кто такой по сравнению со Станковичем? Станковича весь мир знает, а тебя – никто.

– Как футболиста.

– И как тренер Станкович сильнее, я тебе говорю!

Талалаев не сыграет ни одной игры – я специально его расшифрую (ТТД, тактико-технические действия – Спортс’‘), – где будут одни пятерки, как у Станковича. Ни одной игры!

И выиграл он у Станковича случайно. «Спартак» Станковича будет выше Талалаева , – сказал бывший защитник «Динамо» и «Спартака » в эфире «Коммент.ФМ».