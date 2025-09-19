  • Спортс
Черданцев о «Динамо»: «Зачем менять состав, который был в шаге от чемпионства? У Лички команда вырисовалась в понятную структуру значительно быстрее, пока есть проблемы»

Георгий Черданцев высказался о проблемах «Динамо».

Команда Валерия Карпина занимает 9-е место в турнирной таблице Мир РПЛ после 8 туров с 9 очками. 

Руководство «Динамо» считает, что игра со «Спартаком» (2:2) внушает оптимизм. Есть ли прогресс у команды?

– Про оптимизм можно говорить до конца сезона. Позади почти треть чемпионата, а команда в нижней части таблицы. Можно сколько угодно говорить про то, что команда строится, что приходят игроки. Но вопрос – зачем было менять состав, который был в шаге от чемпионства?

Да, кто‑то может ушел по объективным причинам, но в целом состав был сыгран. Я не увидел, чем «Динамо» со «Спартаком» было принципиально лучше. И это на фоне «Спартака», который тоже провел не лучший матч.

Что касается прогресса, то вопрос в том, с чем сравнивать. У Марцела Лички команда два года назад вырисовалась в понятную структуру значительно быстрее. Было понятно, в какой футбол играет команда, как создает моменты. Прошло уже достаточно времени для того, чтобы было понятно, в каком направлении движется «Динамо». Пока есть определенные проблемы.

Как бы ни критиковали Карраскаля, это игрок, который делал разницу и ему замены просто нет. Из креативных футболистов остался только Бителло, – сказал комментатор «Матч ТВ».

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
