Угаров о Соболеве в сборной: «Зачем приглашать футболиста, который не приносит пользы и не забивает? Дзюба больше заслужил вызов»

Денис Угаров не понимает, зачем .

– Карпин включил Соболева в расширенный состав сборной России. Говорит ли это о его прогрессе?

– Я не знаю, видел ли вообще Карпин его в деле и на какие игры сборной он его мог пригласить, я, честно говоря, не знаю. Мне сложно судить, приглашать футболиста, который не приносит пользы и не забивает… Зачем его тогда приглашать в сборную?

А в расширенный список может попасть любой, Дзюба, например, хоть я его и критиковал периодически, но вот Дзюба больше заслужил вызов, наверное, чем тот же Соболев. Выбор Соболева для меня непонятен, – сказал экс-полузащитник «Зенита ».