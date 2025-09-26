Денис Угаров: «Соболев – один из самых худших трансферов «Зенита». Пользы никакой, не знаю, кто мог его пригласить в клуб»

Денис Угаров раскритиковал трансфер Александра Соболева в «Зенит» .

Соболев перешел в «Зенит» из «Спартака» летом 2024 года. В этом сезоне форвард провел 11 матчей, забил 4 гола и сделал 2 ассиста.

– Неудачный, наверное – один из самых худших трансферов клуба на данный момент. За последнее время – это самый худший трансфер, пользы от него никакой, я не знаю, кто мог его пригласить в клуб.

– У Александра 2 гола в 8 матчах нынешнего чемпионата России. Как вы считаете, ему реально забить за сезон 10 мячей?

– Десятку? Пятерку может быть. Десятку может забить достаточно хороший футболист… Дальше уже там говорить нечего, поэтому если он забьет пять – это будет большой успех для него и для тех людей, которые его пригласили, – сказал бывший полузащитник «Зенита ».