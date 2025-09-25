Сычев о Соболеве: «Эпатажная персона, но его игра хуже от этого не становится – столько голов забил, ответил хейтерам делом. Не понимаю, почему к Александру такое отношение»
Дмитрий Сычев заявил, что ему импонирует игра Александра Соболева.
– Смогли бы вы сейчас играть в РПЛ на уровне Александра Соболева?
– Провокационный вопрос. Да нет, конечно. Ну какая РПЛ, ребят?
Я не понимаю, почему к Александру такое отношение. Он уже столько голов забил и практически ответил хейтерам делом на критику. Понятно, что он персона эпатажная. Но от этого его игра хуже не становится. Яркая личность.
Мне импонирует его игра. Главное, чтобы акцент был на футболе и пользе команды. Тогда он будет неудержим. А если Саша отвлекается на внешние факторы, то теряет в качестве, – сказал бывший футболист сборной России.
