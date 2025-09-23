  • Спортс
  • Быстров о Соболеве в матче с «Краснодаром»: «Нахер нужен нападающий, который не может убежать от защитника, имея фору в 5 метров? «Зенит» играл вдесятером»
Быстров о Соболеве в матче с «Краснодаром»: «Нахер нужен нападающий, который не может убежать от защитника, имея фору в 5 метров? «Зенит» играл вдесятером»

Владимир Быстров раскритиковал игру Александра Соболева в матче с «Краснодаром».

«Зенит» победил «быков» со счетом 2:0 в 9-м туре Мир РПЛ. 28-летний нападающий провел на поле 78 минут и не отметился результативными действиями. 

«Представляешь, если они сейчас хотя бы раз выйдут и сыграют 11 против 11? Вот сейчас в Краснодаре играли вдесятером. Без нападающего. Что бы кто ни говорил, но «Зенит» выходит в Краснодаре без нападающего – при том, что матч тяжелейший. Опять Семак попадает под лимит, начинает дерганье футболистов – ничего не остается делать, кроме как ставить Соболева в состав.

Я не знаю, может, статистика что-то другое покажет, но для меня Соболев не зацепился ни за один мяч. Когда нападающий, имея фору в пять метров от центрального защитника, не может от него убежать… Да нахер тебе нужен такой нападающий?! Извини меня, ворота впереди! Бежит, как будто к нему, не знаю, четыре гири привязали.

Я вообще, честно говоря, не знаю в чемпионате России ни одного нападающего, который не смог бы убежать от центрального защитника», – сказал экс-игрок сборной России в эфире ютуб-канала «О, родной футбол!»

Соболев после 2:0 с «Краснодаром»: «Вы там кричите дальше. А «Зенит» уезжает с +3 😂»

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: ютуб-канал «О, Родной Футбол!»
