Кавазашвили о Соболеве: «Мнение о нем нулевое! Характер у него жуткий, он не уважает футбол, только свои амбиции. Такой никогда не станет первоклассным футболистом»

Анзор Кавазашвили заявил, что у Александра Соболева жуткий характер.

«Мнение о Соболеве абсолютно нулевое! Не хочу даже комментировать человека, который не может себя найти ни в одной команде. Такой никогда не станет первоклассным футболистом. Никогда!

Он не уважает футбол, а уважает только свои амбиции. Это ужасно. А ведь у него есть данные, чтобы быть очень хорошим форвардом. Но характер у него жуткий. Ему надо с ним разбираться.

Мы же можем только со стороны наблюдать и можем посоветовать изменить характер. Ему к футболу надо подходить с любовью и ответственностью, а не с грубостью.

Если тебя жестко принимают защитники, то надо понимать, что ты хороший игрок. Надо на защитников тогда смотреть снисходительно, а он на них смотрит как на врага. Старается все время жаловаться, показывать грубость. Это его и портит», – сказал бывший вратарь сборной СССР.