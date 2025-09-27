Роналду о 2:0 с «Аль-Иттихадом» Бензема: «Это «Аль-Наср»! Вот кто мы!🔥»
Криштиану Роналду прокомментировал победу над «Аль-Иттихадом».
«Это «Аль-Наср»! Вот кто мы!🔥» – написал 40-летний форвард в соцсетях.
Команда Роналду обыграла «Аль-Иттихад» Карима Бензема (2:0) в 4-м туре саудовской лиги. 40-летний нападающий сборной Португалии отметился в матче голом.
Теперь его клуб набрал 12 очков и закрепился на 1-м месте в турнирной таблице.
