Роналду о 2:0 с «Аль-Иттихадом» Бензема: «Это «Аль-Наср»! Вот кто мы!🔥»

Криштиану Роналду прокомментировал победу над «Аль-Иттихадом».

«Это «Аль-Наср »! Вот кто мы!🔥» – написал 40-летний форвард в соцсетях.

Команда Роналду обыграла «Аль-Иттихад » Карима Бензема (2:0) в 4-м туре саудовской лиги. 40-летний нападающий сборной Португалии отметился в матче голом.

Теперь его клуб набрал 12 очков и закрепился на 1-м месте в турнирной таблице.

Фото: x.com/Cristiano