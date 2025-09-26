У «Аль-Насра» Роналду 6 побед подряд с общим счетом 23:1 после поражения в финале саудовского Суперкубка

«Аль-Наср» одержал 6 побед подряд с общим счетом 23:1.

Клуб из Эр-Рияда обыграл «Аль-Иттихад» (2:0) в 4-м туре чемпионата Саудовской Аравии. Криштиану Роналду отметился голом на 35-й минуте с паса Садьо Мане .

Таким образом, «Аль-Наср» одержал 6 побед подряд с общим счетом 23:1. Последнее поражение было 23 августа от «Аль-Ахли» (2:2, 3:5 – пен) в финале Суперкубка Саудовской Аравии.

Роналду забил 946-й гол в карьере – головой с паса Мане в ворота «Аль-Иттихада» Бензема