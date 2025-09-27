Дембеле сказал, что Месси первым поздравил его с «Золотым мячом»: «Он прислал мне личное сообщение»

Усман Дембеле заявил, что Лионель Месси первым поздравил его с «Золотым мячом».

22 сентября вингер «ПСЖ » и сборной Франции получил приз лучшему футболисту сезона по версии France Football.

В интервью L’Équipe Дембеле рассказал, что первым человеком, поздравившим его с получением «Золотого мяча», был Лионель Месси. Напомним, вместе они выступали за «Барселону» с 2017 по 2021 год.

«Кто первым меня поздравил с «Золотым мячом»? Лионель Месси . Он прислал мне личное сообщение», – сказал Усман Дембеле .

Месси о «Золотом мяче» Дембеле: «Великий Ус! Поздравляю, очень рад за тебя. Ты это заслужил!»