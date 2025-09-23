  • Спортс
79

Неймар об итогах голосования за «Золотой мяч»: «Рафинья на 5-м месте – это издевательство😂»

Неймар остался недоволен 5-м местом Рафиньи в голосовании за «Золотой мяч».

Вчера в Париже состоялась церемония награждения лучшего футболиста года по версии France Football. Обладателем «Золотого мяча» стал вингер «ПСЖ» Усман Дембеле.

Неймар оставил комментарий под постом бразильского инфлюенсера Эдуардо Семблано в соцсети с критикой результатов голосования. Блогер опубликовал топ-10 итогового рейтинга и написал: «Они превзошли самих себя. Чем так, лучше бы снова отдали [награду] Месси! Блин, Рафинья 5-й! Витинья 3-й, а Салах 4-й? И Дембеле победил. Идите к черту! Понятно?»

«Рафинья на 5-м месте – это просто издевательство😂», – написал форвард «Сантоса».

Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?51422 голоса
Усман ДембелеУсман Дембеле
ВитиньяВитинья
ПедриПедри
РафиньяРафинья Диас
Мохамед СалахМохамед Салах
Ашраф ХакимиАшраф Хакими
Ламин ЯмальЛамин Ямаль
Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Джанлуиджи ДоннаруммаДжанлуиджи Доннарумма
Жоау НевешЖоау Невеш
Кто-то другойЗолотой мяч
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: CNN Brasil
