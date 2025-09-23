Неймар об итогах голосования за «Золотой мяч»: «Рафинья на 5-м месте – это издевательство😂»
Неймар остался недоволен 5-м местом Рафиньи в голосовании за «Золотой мяч».
Вчера в Париже состоялась церемония награждения лучшего футболиста года по версии France Football. Обладателем «Золотого мяча» стал вингер «ПСЖ» Усман Дембеле.
Неймар оставил комментарий под постом бразильского инфлюенсера Эдуардо Семблано в соцсети с критикой результатов голосования. Блогер опубликовал топ-10 итогового рейтинга и написал: «Они превзошли самих себя. Чем так, лучше бы снова отдали [награду] Месси! Блин, Рафинья 5-й! Витинья 3-й, а Салах 4-й? И Дембеле победил. Идите к черту! Понятно?»
«Рафинья на 5-м месте – это просто издевательство😂», – написал форвард «Сантоса».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: CNN Brasil
