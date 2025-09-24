Ямаль – фаворит на получение «Золотого мяча» в 2026 году. Мбаппе – 2-й у букмекеров, Дембеле – 3-й, Винисиус – 4-й, Месси – 11-й
Ламин Ямаль котируется фаворитом на получение «Золотого мяча» в 2026 году.
На победу полузащитника «Барселоны» предлагают коэффициент 3.50. Его главный конкурент по версии букмекеров – нападающий «Реала» Килиан Мбаппе (6.00).
Третьим котируется действующий обладатель «Золотого мяча» Усман Дембеле (7.50), четвертым – нападающий «Реала» Винисиус (9.00).
Кто выиграет «Золотой мяч» в 2026 году по версии букмекеров:
1. Ламин Ямаль («Барселона») – 3.50
2. Килиан Мбаппе («Реал») – 6.00
3. Усман Дембеле («ПСЖ») – 7.50
4. Винисиус Жуниор («Реал») – 9.00
5-7. Эрлинг Холанд («Ман Сити») – 12.00
5-7. Мохамед Салах («Ливерпуль») – 12.00
5-7. Харри Кейн («Бавария») – 12.00
8-10. Майкл Олисе («Бавария») – 17.00
8-10. Рафинья («Барселона») – 17.00
8-10. Джуд Беллингем («Реал») – 17.00
11-14. Лионель Месси («Интер Майами») – 19.00
11-14. Коул Палмер («Челси») – 19.00
11-14. Педри («Барселона») – 19.00
11-14. Александер Исак («Ливерпуль») - 19.00
Остальные – от 29.00