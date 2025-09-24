  • Спортс
  • Ямаль – фаворит на получение «Золотого мяча» в 2026 году. Мбаппе – 2-й у букмекеров, Дембеле – 3-й, Винисиус – 4-й, Месси – 11-й
49

Ямаль – фаворит на получение «Золотого мяча» в 2026 году. Мбаппе – 2-й у букмекеров, Дембеле – 3-й, Винисиус – 4-й, Месси – 11-й

Ламин Ямаль котируется фаворитом на получение «Золотого мяча» в 2026 году.

На победу полузащитника «Барселоны» предлагают коэффициент 3.50. Его главный конкурент по версии букмекеров – нападающий «Реала» Килиан Мбаппе (6.00).

Третьим котируется действующий обладатель «Золотого мяча» Усман Дембеле (7.50), четвертым – нападающий «Реала» Винисиус (9.00).

Кто выиграет «Золотой мяч» в 2026 году по версии букмекеров:

1. Ламин Ямаль («Барселона») – 3.50

2. Килиан Мбаппе («Реал») – 6.00

3. Усман Дембеле («ПСЖ») – 7.50

4. Винисиус Жуниор («Реал») – 9.00

5-7. Эрлинг Холанд («Ман Сити») – 12.00

5-7. Мохамед Салах («Ливерпуль») – 12.00

5-7. Харри Кейн («Бавария») – 12.00

8-10. Майкл Олисе («Бавария») – 17.00

8-10. Рафинья («Барселона») – 17.00

8-10. Джуд Беллингем («Реал») – 17.00

11-14. Лионель Месси («Интер Майами») – 19.00

11-14. Коул Палмер («Челси») – 19.00

11-14. Педри («Барселона») – 19.00

11-14. Александер Исак («Ливерпуль») - 19.00

Остальные – от 29.00

Опубликовал: Кирилл Михайлов
