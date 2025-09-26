  • Спортс
  • Фомин о двух первых голах «Крыльям»: «Это требование Карпина – стараться играть вперед за спину, что приводит к моментам и голам. «Динамо» нужно побеждать и подниматься по таблице»
Даниил Фомин подвел итоги победного матча «Динамо» с «Крыльями Советов».

Команда Валерия Карпина одержала победу со счетом 3:2 в 10-м туре Мир РПЛ. Фомин открыл счет на 9-й минуте игры.

– Оцените эпизод с забитым вами голом. Показалось, что «Крылья» легко дали забить.

– Была быстрая атака. [Эль-Мехди] Маухуб хорошо получил мяч. Я оказался в центре, получил от него хороший пас и забил.

– Первые два гола «Динамо» забило после длинных верховых передач. В этом была тактика вашей команды – использовать те зоны, которые есть у «Крыльев» за спинами латералей?

– Это вообще требование [Карпина] – стараться, если есть возможность, играть вперед за спину. Несколько раз так сыграли, и это привело к моментам, к голам. Это работает, поэтому нам надо делать это и дальше.

– Во втором тайме было много моментов у «Динамо». Как сказал Валерий Карпин, могли забить 7 голов за матч. У «Крыльев» же два удара в створ и два гола. Что не удалось вашей команде после перерыва? Может, помешало желание сыграть более эстетично?

– Да, мы тоже посмотрели статистику. Два удара «Крыльев» и два гола. Но моменты у нас были. Может, где-то расслабленность была из-за того, что вели 3:0, 3:1.

Главное, что моменты есть. Это уже хорошо. И главное, что с нервами, но довели дело до победы, которая стала второй подряд в чемпионате.

Нам нужно побеждать и подниматься по турнирной таблице. Нам нужны были 3 очка, и мы их добыли, – сказал полузащитник «Динамо» Фомин.

Сейчас бело-голубые с 15 очками занимают 6-е место в турнирной таблице Мир РПЛ.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Metaratings.ru
logoпремьер-лига Россия
logoДинамо Москва
logoКрылья Советов
logoтактика
logoЭль-Мехди Маухуб
logoВалерий Карпин
logoДаниил Фомин
