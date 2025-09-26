Миранчук о 3:2 с «Крыльями»: «Динамо» проявило стойкость и характер. Понимали, что соперник побежит отыгрываться, расслабляться нельзя»
Антон Миранчук отметил характер «Динамо» в матче с «Крыльями Советов».
Москвичи обыграли самарцев в матче 10‑го тура Мир РПЛ со счетом 3:2.
По ходу матча бело‑голубые вели с преимуществом в три мяча. Миранчук провел на поле 90 минут, отметился голевой передачей и был признан лучшим игроком встречи.
«Понимали, что соперник побежит отыгрываться. Забей мы парочку голов, не было бы такой нервной концовки. Проявили стойкость и характер, набрали важные три очка.
В перерыве все понимали, что нельзя расслабляться, нужно продолжать показывать свою игру», – сказал полузащитник «Динамо» Миранчук.
Команда Валерия Карпина набрала 15 очков и поднялась на 6-е место в турнирной таблице чемпионата России.
