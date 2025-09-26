Сергеев о 3:2 с «Крыльями»: «О поражении в Кубке «Динамо» не думало. Сегодня настраивались по-другому – получилась напряженная игра с большим количеством голов»

Иван Сергеев высказался о победном матче с «Крыльями Советов».

«Динамо» обыграло «Крылья» (3:2) в Самаре в 10-м туре Мир РПЛ . Сергеев, который ранее выступал за самарцев, забил победный гол.

– Самые позитивные и лучшие эмоции, вернулся, можно сказать, домой. Я был здесь три года, нигде меня так тепло не встречают, как в Самаре. Всегда с уважением отношусь к клубу, игрокам, персоналу и всем сотрудникам. У меня тут очень много друзей, всегда буду приезжать сюда с радостью.

– Когда забивался третий гол, ты оказался в оттяжке. Это тактическая задумка?

– Там был стандарт, отскочил мяч мне. Поэтому я просто пробил, а там залетело.

– Сможете ли вы играть вместе с Тюкавиным на поле?

– Наконец‑то Костя уже вернулся в общую группу. Очень рад, что он за такой короткий срок восстановился. Набирает форму, ему все помогают. А как мы будем играть – решать тренерскому штабу.

– У тебя задача играть на команду, с этим связано меньшая результативность?

– Всегда хочется забивать, конечно. Но главное, чтобы команда выигрывала. Мы одно целое, делаем одну работу. На поле не только я, нас 11 человек. Не зацикливаюсь на том, что результативность снизилась, надеюсь, все будет хорошо.

– «Крылья» – прямой конкурент за выход из группы в Кубке. Стоит задача выйти с первого или второго места?

– Задачи самые высокие, в каждой игре настраиваемся только на победу. После шестого тура турнирная таблица покажет.

– После поражения в Кубке по пенальти был дополнительный настрой на выезд в Самару?

– Не делим матчи Кубка и чемпионата, всегда выходим с хорошим настроем. Тот матч закончился 0:0, а пенальти – лотерея, в которой мы проиграли. Сегодня совсем по‑другому все было, о прошлой игре не думали. Настраивались по‑другому, сегодня получилась напряженная, интересная игра с большим количеством голов. Болельщики могут быть довольны, – сказал нападающий «Динамо» Сергеев.

Сергеев забил за «Динамо» впервые с июля. У форварда 4 гола в 14 матчах за клуб