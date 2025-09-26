Хейлунд о «Наполи»: «Здесь я нашел семейную атмосферу – именно это мне было нужно. Планирую остаться в клубе»

Расмус Хейлунд рассказал, что чувствует себя в «Наполи» как дома.

Неаполитанский клуб подписал нападающего «Манчестер Юнайтед » на правах аренды с обязательной опцией выкупа.

«Здесь царит особая футбольная культура. Я сразу почувствовал это, когда впервые приехал в Неаполь в качестве соперника, играя за «Аталанту». Болельщики были безумными и страстными, что отличало их от других.

Город действительно красивый, климат замечательный. Но прежде всего, я нашел здесь семейную атмосферу – именно то, что мне было нужно на данном этапе моей карьеры.

Футбол здесь очень тактический, много личных единоборств. В Премьер-лиге, однако, темп немного выше. Все быстрые, сильные и физически взрывные. Если бы мне нужно было назвать разницу между двумя лигами, то она была бы именно в этом.

В 22 года у меня уже большой опыт. Но теперь я в «Наполи » и планирую остаться», – сказал Хейлунд в интервью La Repubblica.