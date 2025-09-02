Хейлунд «был убит горем» из-за ухода из «МЮ». Форвард считает, что он лучше Шешко (The Athletic)

Расмус Хейлунд разочарован, что «МЮ» отказался от него.

В последний день трансферного окна «Наполи » арендовал форварда «Манчестер Юнайтед » за 6 млн евро с выкупом за 44 млн.

По данным The Athletic, Хейлунд «был убит горем», что его мечта об игре за «МЮ» завершилась в 22 года. В начале сезона датчанин ожидал, что останется в клубе, так начал предсезонку вместе с командой.

Также Хейлунд считает, что он лучше новичка «МЮ» Беньямина Шешко . Расмус ожидал, что сможет показать это на тренировках, чтобы остаться в клубе.

Руководство «Манчестер Юнайтед» решило продать Хейлунд из-за его неудачной игры в прошлом сезоне (10 голов в 52 матчах). «В глазах футбольных лидеров Хейлунд олицетворял прошлое, игрока, за которого «Юнайтед» переплатил», – пишет The Athletic.