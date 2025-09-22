Завершено дело о финансовых махинациях «Ювентуса». Аньелли, Недвед, Паратичи получили условные сроки, клуб оштрафовали на 157 тысяч евро
Завершилось судебное дело о финансовых махинациях «Ювентуса».
22 сентября завершилось судебное разбирательство по так называемому делу Prisma, в рамках которого «Ювентус» и бывшие руководители клуба обвинялись в фиктивном приросте капитала и махинациях с зарплатами.
Бывшие боссы «Ювентуса» заключили соглашение о признании вины и получили условные тюремные сроки, также они были оштрафованы.
Так, экс-президент клуба Андреа Аньелли наказан одним годом и 8 месяцами условного срока, бывший вице-президент Павел Недвед получил год и 2 месяца, бывший спортивный директор Фабио Паратичи и главный юрисконсульт Чезаре Габазио – год и 6 месяцев каждый. Дело в отношении бывшего генерального директора «бьянконери» Маурицио Арривабене было прекращено.
«Ювентус» также оштрафовали на 156 750 евро.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
