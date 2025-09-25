Убытки «Ювентуса» составят 40-50 млн евро по итогам финансового года. В 2024-м было 199 млн (Corriere dello Sport)
«Ювентус» закроет финансовый год с убытками.
Как сообщает Corriere dello Sport, дефицит бюджета туринского клуба по итогам финансового года-2024/25 составит 40-50 млн евро. Год назад эта цифра достигла 199 млн.
Утверждение бюджета планируется на завтрашнем заседании совета директоров «Ювентуса».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Corriere dello Sport
