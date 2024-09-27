У «Юве» убытки в 199,2 млн евро по итогам финансового года. Основная причина – неучастие в еврокубках
«Ювентус» отчитался об убытках в 199,2 млн евро по итогам финансового года.
По сравнению с прошлым финансовым годом убыток увеличился на 75,5 млн евро. «Юве» отметил в отчете, что в значительной степени на это повлияло неучастие команды в еврокубках.
Доход «Ювентуса» составил 394,6 млн евро. В прошлом финансовом году было 507,7 млн.
Отмечается, что участие клуба в пяти турнирах, включая Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира, положительно скажется на доходах в этом финансовом году.
Опубликовано: Sports
Источник: сайт «Ювентуса»
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