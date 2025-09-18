Нойер выиграл 100 матчей в Лиге чемпионов. Лишь у Роналду, Мюллера и Касильяса больше побед
Мануэль Нойер одержал 100-ю победу в Лиге чемпионов.
Вратарь «Баварии» принял участие в матче против «Челси» в 1-м туре общего этапа турнира (3:1).
39-летний немец стал четвертым игроком, одержавшим 100 побед в этом соревновании. Больше матчей в Лиге чемпионов выиграли только Криштиану Роналду (115), Томас Мюллер (110) и Икер Касильяс (101).
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sky Sport
