Нойер выиграл 100 матчей в Лиге чемпионов. Лишь у Роналду, Мюллера и Касильяса больше побед

Мануэль Нойер одержал 100-ю победу в Лиге чемпионов.

Вратарь «Баварии» принял участие в матче против «Челси » в 1-м туре общего этапа турнира (3:1).

39-летний немец стал четвертым игроком, одержавшим 100 побед в этом соревновании. Больше матчей в Лиге чемпионов выиграли только Криштиану Роналду (115), Томас Мюллер (110) и Икер Касильяс (101).