Нойер проводит 20-й сезон в Бундеслиге, догнав Кана и Писарро. Рекорд у Фихтеля – 22

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер проводит 20-й сезон в Бундеслиге.

Столько же сезонов в высшем дивизионе Германии на счету бывшего голкипера мюнхенского клуба и «Карлсруэ» Оливера Кана и экс-форварда Клаудио Писарро, выступавшего за «Баварию», «Вердер» и «Кельн».

Рекорд принадлежит бывшему защитнику «Шальке» и «Вердера» Клаусу Фихтелю – 22 сезона в Бундеслиге.

Накануне Нойер принял участие в матче с «РБ Лейпциг» (6:0).

