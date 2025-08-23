Нойер проводит 20-й сезон в Бундеслиге, догнав Кана и Писарро. Рекорд у Фихтеля – 22
Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер проводит 20-й сезон в Бундеслиге.
Столько же сезонов в высшем дивизионе Германии на счету бывшего голкипера мюнхенского клуба и «Карлсруэ» Оливера Кана и экс-форварда Клаудио Писарро, выступавшего за «Баварию», «Вердер» и «Кельн».
Рекорд принадлежит бывшему защитнику «Шальке» и «Вердера» Клаусу Фихтелю – 22 сезона в Бундеслиге.
Накануне Нойер принял участие в матче с «РБ Лейпциг» (6:0).
Увольнять ли Семака?30313 голосов
Да, прямо сейчас
Да, но позже
Нет, сезон должен доработать
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Opta
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости