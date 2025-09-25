Ачерби об отказе от вызова в сборную Италии в июне: «Спаллетти сказал, что вызовет меня только на матч с Норвегией – я не Месси и не Пеле, но почувствовал себя использованным»

Франческо Ачерби рассказал о конфликте с Лучано Спаллетти в сборной Италии.

В июне защитник «Интера» отказался от вызова в сборную на матчи отбора ЧМ-2026 с Норвегией и Молдовой, заявив, что почувствовал неуважение со стороны Спаллетти .

«Я не поехал на Евро, поэтому перенес операцию, хотя и сделал все, чтобы быть в форме к турниру. В любом случае, никто не звонил и не сообщал мне, что я не включен в заявку. В футболе я ничего не жду, поэтому на этом все и закончилось. Он тренер, ему платят за то, чтобы он решал, каких игроков вызвать, это не проблема. Проблемой стало то, что он публично сделал несколько, откровенно говоря, не очень приятных и неуместных заявлений.

Спаллетти звонил дважды, а однажды позвонил утром чуть ли не с извинениями. Но потом он сказал, что у меня были травмы, так что меня, по сути, вызовут только на матч с Норвегией. Он не говорил, что, возможно, будет иметь меня в виду на чемпионате мира или в других матчах. Сопоставив это с тем, что он говорил ранее, я почувствовал себя использованным. Мне 37 лет, я играю уже давно, так что, если меня хотят пригласить всего на один матч, а потом снова выбросят, то я вполне могу остаться дома. Я не Месси и не Пеле, я никто, но после того, что случилось, я позвонил и высказал все.

Я живу ради своей семьи и ради футбола, я всегда говорил, что всегда буду готов играть за Италию, но не в таких обстоятельствах. Я не хотел навсегда распрощаться со сборной. Пока Гаттузо сказал «нет». Он тренер, и он принимает решения, поэтому, если он вызовет меня, я буду готов. Если нет, то я продолжу идти своим путем», – сказал защитник «Интера » в интервью Sky Sport Italia.