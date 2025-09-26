Адиев недоволен работой Мешкова на матче с «Динамо»: «Он не справился с судейством. Пусть разберутся с пенальти, которое должны были назначить»
Магомед Адиев остался недоволен судейством с «Динамо» (2:3).
Главным арбитром матча Мир РПЛ был Виталий Мешков.
– О чем разговаривали с арбитром?
– Я считаю, что он не справился с судейством. Хотел выяснить кое-какие моменты. Я не могу упрекнуть ребят даже за первый тайм. У нас есть моменты, но мяч не лезет в ворота. Плюс пусть разберутся с пенальти, которое должно было быть назначено в ворота «Динамо». В наши ворота летели и залетали все отскоки. Во втором тайме сделали перестановки, – сказал тренер «Крыльев Советов».
