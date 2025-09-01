Певец SOCRAT, хор Сретенского монастыря и группа «Фабрика» выступят перед матчем России и Иордании. Романцев, Мостовой и Ширко проведут автограф-сессию, а Глушаков, Ари и Ребров сыграют в футбол

Певец SOCRAT выступит на открытии BetBoom матча сборной России с Иорданией.

Товарищеская игра пройдет 4 сентября в Москве на стадионе «Лукойл Арена».

Вместе с хором Сретенского монастыря Кирилл Астапов (SOCRAT) представит песню «Жди меня домой». Гимн России перед матчем исполнит Юлианна Караулова.

Кроме того, на площади стадиона перед началом игры выступит группа «Фабрика». Олег Романцев , Александр Мостовой и Александр Ширко проведут автограф– и фотосессию.

Также зрители смогут сыграть в футбол с Денисом Глушаковым , Ари и Артемом Ребровым .