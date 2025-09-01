  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Певец SOCRAT, хор Сретенского монастыря и группа «Фабрика» выступят перед матчем России и Иордании. Романцев, Мостовой и Ширко проведут автограф-сессию, а Глушаков, Ари и Ребров сыграют в футбол
32

Певец SOCRAT, хор Сретенского монастыря и группа «Фабрика» выступят перед матчем России и Иордании. Романцев, Мостовой и Ширко проведут автограф-сессию, а Глушаков, Ари и Ребров сыграют в футбол

Певец SOCRAT выступит на открытии BetBoom матча сборной России с Иорданией.

Товарищеская игра пройдет 4 сентября в Москве на стадионе «Лукойл Арена».

Вместе с хором Сретенского монастыря Кирилл Астапов (SOCRAT) представит песню «Жди меня домой». Гимн России перед матчем исполнит Юлианна Караулова.

Кроме того, на площади стадиона перед началом игры выступит группа «Фабрика». Олег Романцев, Александр Мостовой и Александр Ширко проведут автограф– и фотосессию.

Также зрители смогут сыграть в футбол с Денисом Глушаковым, Ари и Артемом Ребровым.

Аморима стоит уволить сейчас? После вылета от 4-й лиги30753 голоса
ДаМанчестер Юнайтед
НетРубен Аморим
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт РФС
музыка
logoСборная Иордании по футболу
товарищеские матчи (сборные)
logoСборная России по футболу
logoпремьер-лига Россия
logoАлександр Мостовой
logoСпартак
logoОлег Романцев
logoАри
logoАртем Ребров
logoДенис Глушаков
logoАлександр Ширко
logoЛукойл Арена
болельщики
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Юлианна Караулова исполнит гимн России перед матчем сборной с Иорданией
4729 августа, 13:39
Сафонов, Головин, Миранчуки, Батраков, Глушенков, Сергеев, Литвинов, 7 игроков ЦСКА – в окончательном составе сборной России на матчи с Иорданией и Катаром
16729 августа, 11:06
Мостовой приходит к гадалке с жалобой, что его не зовет «Спартак», в промо-ролике сборной России к матчу с Иорданией. Она вручает ему билеты на «Лукойл Арену»: «Теперь вы приглашены»
6328 августа, 09:36
Главные новости
Депутат Свищев о возвращении Дугласа к статусу легионера: «Это дискредитирует игрока и демонстрирует его «продажность». Безобразное поведение»
108 минут назад
Александр Мостовой: «98% арбитров не играли – это проблема нашего судейства. Футбол – не наука. Не понял, почему в эпизоде с Кордобой судья не пошел смотреть ВАР»
2033 минуты назад
«Зенит» рассмотрит идею изучения португальского в академии. Глава клуба Илюхина сказала: «Языки дают ребятам возможность вырабатывать нейронные связи»
4848 минут назад
Исак в «Ливерпуле» за 125 млн и другие трансферы дедлайна, «Байер» уволил тен Хага, Дуглас снова легионер, зарплата Капризова, вылет Рублева и Александровой и другие новости
3сегодня, 04:10
Иньиго о «Барсе» в прошлой ЛЧ: «Мы несправедливо уступили «Интеру» и заслужили выйти в финал»
16сегодня, 03:58
Газзаев о ЦСКА и «Краснодаре»: «Работа бригады Шафеева – безобразие! Испортили матч лучших команд страны! Рафаэль растерялся и не знал, что делать. Как можно доводить до стычек?»
9сегодня, 03:22
Мерино про 0:1 с «Ливерпулем»: «Арсенал» всегда старается доминировать – мы заслужили большего. Сложно одновременно атаковать, создавать и при этом не ошибаться»
18сегодня, 03:10
«Краснодар» отправил заявление в КДК РФС для отмены красной Кордобы. Форвард был удален в матче с ЦСКА
47сегодня, 02:30
Медина переходит в саудовский «Дамак» из «Спартака» (Сесар Луис Мерло)
26сегодня, 01:55
«Спартак» договорился с «Фенербахче» о переходе Джику за 4 млн евро (A Spor)
43сегодня, 01:45
Ко всем новостям
Последние новости
Мажич ответил Аршавину по трактовкам пенальти: «Идеального варианта не существует – в правиле много нюансов. Обязаны действовать в соответствии с инструкциями ФИФА и УЕФА»
518 минут назад
Куман об отставке тен Хага из «Байера»: «Очень быстрое и радикальное решение – это ненормально. Быть тренером – сложная работа»
6сегодня, 04:20
Хэндель отказал ЦСКА из-за отсутствия еврокубков. В «Црвене Звезде» хавбек сможет сыграть в Лиге Европы (Sport24)
3сегодня, 03:46
Гарначо об уходе из «МЮ»: «Горд тем, чего мы достигли. Желаю клубу только успехов, а сам жду возможности отдать все силы в следующем этапе карьеры»
8сегодня, 03:34
«Аль-Хилаль» купил 19-летнего Акчичека у «Фенербахче» за 22 млн евро. Турецкий клуб получит 15% от перепродажи защитника
2сегодня, 02:54
Гаранин о «Динамо»: «Бителло играет за клуб или просто зарабатывает деньги без цели? У Лички была бесшабашная команда, с Карпиным требования поменялись»
6сегодня, 02:42
Набабкин про РПЛ: «Клубы будут привозить более качественных иностранцев в условиях нового лимита. На «Зенит» это не повлияет – смогут выкрутиться»
11сегодня, 02:10
Николас Джексон: «Бавария» – одна из лучших команд в мире. Все знают, что этот клуб символизирует огромный успех. Выложусь полностью, чтобы помочь выиграть трофеи»
7сегодня, 01:30
Беккер перешел в «Осасуну» из «Сосьедада». Контракт подписан по системе «2+1»
сегодня, 01:15
«Рейнджерс» арендовали Корнелиуса у «Марселя» до конца сезона
1сегодня, 00:45