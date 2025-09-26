У «Крыльев» 3 поражения подряд и 1 победа в 10 последних матчах, сегодня – 2:3 с «Динамо»

«Крылья Советов» побеждали лишь раз в последних 10 матчах.

Сегодня команда под руководством Магомеда Адиева проиграла «Динамо » (2:3) в домашнем матче 10-го тура Мир РПЛ .

Это 3-е подряд поражение «Крыльев ». В последних 10 матчах самарский клуб победил лишь один раз – в 8-м туре чемпионата России против «Сочи» (2:0).