  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • У «Крыльев» 3 поражения подряд и 1 победа в 10 последних матчах, сегодня – 2:3 с «Динамо»
5

У «Крыльев» 3 поражения подряд и 1 победа в 10 последних матчах, сегодня – 2:3 с «Динамо»

«Крылья Советов» побеждали лишь раз в последних 10 матчах.

Сегодня команда под руководством Магомеда Адиева проиграла «Динамо» (2:3) в домашнем матче 10-го тура Мир РПЛ.  

Это 3-е подряд поражение «Крыльев». В последних 10 матчах самарский клуб победил лишь один раз – в 8-м туре чемпионата России против «Сочи» (2:0).

Премьер-лига. 10 тур
26 сентября 15:00, Самара-Арена
Крылья Советов
Завершен
2 - 3
Динамо
Матч окончен
90’
+1’
Фомин   Окишор
90’
+1’
Диас   Скопинцев
  Гальдамес
88’
Фернандо
82’
Олейников   Марин
78’
74’
Сергеев   Тюкавин
Рахманович   Гайч
72’
68’
Кутицкий   Маричаль
68’
Маухуб   Бабаев
Рассказов   Сутормин
64’
Печенин   Гальдамес
64’
  Ахметов
59’
Игнатенко   Ахметов
46’
2тайм
Перерыв
34’
  Сергеев
24’
  Бителло
9’
  Фомин
Крылья Советов
Песьяков, Лепский, Божин, Ороз, Печенин, Фернандо, Баняц, Рассказов, Олейников, Рахманович, Игнатенко
Запасные: Кокарев, Фролов, Евгеньев, Марин, Гайч, Чернов, Ахметов, Иванисеня, Гальдамес, Сутормин
1тайм
Динамо:
Лунев, Диас, Зайнутдинов, Осипенко, Кутицкий, Ан. Миранчук, Глебов, Фомин, Бителло, Сергеев, Маухуб
Запасные: Расулов, Маричаль, Скопинцев, Зайдензаль, Фернандес, Окишор, Нгамале, Лещук, Александров, Тюкавин, Бабаев
Подробнее
Кто победит в мадридском дерби?952 голоса
АтлетикоАтлетико
Будет ничьяЛа Лига
Реал МадридРеал Мадрид
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
logoFONBET Кубок России
logoМагомед Адиев
logoДинамо Москва
logoпремьер-лига Россия
logoКрылья Советов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Станкович дисквалифицирован на месяц в РПЛ и Кубке за удаление в матче с «Динамо». Тренер «Спартака» пропустит 5 игр, включая дерби с ЦСКА
18719 сентября, 12:36
Фонбет Кубок России. Путь РПЛ. «Спартак» проиграл «Ростову», ЦСКА уступил «Балтике» по пенальти
104218 сентября, 19:44
На матч «Зенита» и «Ахмата» в Кубке назначен Шафеев. Игру «Спартака» с «Ростовом» обслужит Фролов, ЦСКА и «Балтики» – Целовальников
415 сентября, 11:29
Главные новости
«Динамо» выиграло 3 матча подряд впервые в сезоне. Дальше у команды Карпина игры с «Краснодаром» и «Локо»
1123 минуты назад
Сотрудника «Матч ТВ» обвинили в финансировании терроризма. Инженер Пименов арестован до 23 ноября, возбуждено уголовное дело (URA.RU)
3926 минут назад
«Крылья Советов» уступили «Динамо» – 2:3. У Ахметова 1+1, Фомин, Бителло, Сергеев, Гальдамес тоже забили
10828 минут назад
Чемпионат России. «Динамо» победило «Крылья» в гостях, ЦСКА сыграет с «Балтикой» в воскресенье
18229 минут назад
«Спартак» показал 3-й комплект формы на сезон от Jögel – красно-черный с воротником и «необычным узором»
4339 минут назадВидео
Батраков – в топ-3 самых дорогих хавбеков не из топ-5 лиг. CIES оценил игрока «Локо» в 41,9 млн евро, Кисляка – в 35,6 млн
1239 минут назад
Агкацев – 5-й в списке самых дорогих вратарей не из топ-5 лиг. CIES оценил голкипера «Краснодара» в 14,5 млн евро, Трубина из «Бенфики» – в 46,6 млн
950 минут назад
Генич о своих прозвищах: «Котэ нравится, Гениталич – нет»
2352 минуты назад
«Ювентус» выпустил облигации на 150 млн евро со ставкой 4,15% годовых и сроком погашения в 2037 году. Ранее сообщалось, что туринцы закроют финансовый год с убытками
9сегодня, 16:18
Энрике о трансферах «ПСЖ»: «Это не то же, что пойти в «Ашан» за покупками. Нелегко найти тех, кто соответствует нашему видению»
15сегодня, 16:02
Ко всем новостям
Последние новости
Адиев недоволен работой Мешкова на матче с «Динамо»: «Он не справился с судейством. Пусть разберутся с пенальти, которое должны были назначить»
19 минут назад
Во Франции могут запретить владение несколькими клубами, за нарушение предусмотрены дисквалификация и штрафы до 2% от оборота. Закон может затронуть «ПСЖ», «Лион», «Монако» и другие клубы
216 минут назад
Радимов о «Балтике»: «ЦСКА их переедет. Там нет качественных футболистов, чтобы бороться за топ‑3, к концу РПЛ будут на 9-16‑м местах»
1456 минут назад
Сергеев забил за «Динамо» впервые с июля. У форварда 4 гола в 14 матчах за клуб
1сегодня, 16:18
Талалаев о мотивации игроков: «Могу показать статью, историю матчей, обзывательства в мой адрес. Кому-то нужны софиты или финансы, кому-то – закрыть что-то из детства»
3сегодня, 16:13
Спаллетти о сборной Италии: «Я выложился на полную. Если бы не хотел продолжать, я бы ушел, но меня уволили. Мне нужно немного времени, чтобы смириться с этой болью»
3сегодня, 15:48
Георгий Черданцев: «Настоящее «Динамо» мы увидим только весной. Карпин в поисках оптимальных сочетаний в линиях, полкоманды отсутствует»
9сегодня, 15:43
Булыкин о тренере для «Спартака»: «Была прекрасная кандидатура Моуринью, но опоздали. Будут рассматривать иностранца, хотя проблема даже не в тренере»
15сегодня, 15:36
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду в гостях у «Аль-Иттихада» Бензема, «Аль-Ахли» Мареза против «Аль-Хазема»
4сегодня, 15:05
Кейн про «Баварию» без Мюллера: «Уход такого лидера создает давление на других – нужно быть громче иногда. Эта ответственность теперь распределена в команде»
5сегодня, 15:33