Матч окончен
У «Крыльев» 3 поражения подряд и 1 победа в 10 последних матчах, сегодня – 2:3 с «Динамо»
«Крылья Советов» побеждали лишь раз в последних 10 матчах.
Сегодня команда под руководством Магомеда Адиева проиграла «Динамо» (2:3) в домашнем матче 10-го тура Мир РПЛ.
Это 3-е подряд поражение «Крыльев». В последних 10 матчах самарский клуб победил лишь один раз – в 8-м туре чемпионата России против «Сочи» (2:0).
Премьер-лига. 10 тур
26 сентября 15:00, Самара-Арена
Завершен
2 - 3
