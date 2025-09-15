  • Спортс
  • На матч «Зенита» и «Ахмата» в Кубке назначен Шафеев. Игру «Спартака» с «Ростовом» обслужит Фролов, ЦСКА и «Балтики» – Целовальников
РФС назначил арбитров на матчи 4-го тура Пути РПЛ FONBET Кубка России.

16 сентября (вторник)

«Оренбург» – «Рубин»: судья – Павел Шадыханов 

Помощники судьи – Максим Гаврилин, Алексей Ермилов; резервный судья – Ярослав Хромей; ВАР – Алексей Сухой; АВАР – Евгений Буланов; инспектор – Вячеслав Харламов.

«Акрон» – «Локомотив»: судья – Михаил Черемных 

Помощники судьи – Денис Березнов, Михаил Шпильфогель; резервный судья – Александр Машлякевич; ВАР – Сергей Иванов; АВАР – Вера Опейкина; инспектор – Алексей Резников.

«Пари НН» – «Динамо» Махачкала: судья – Юрий Карпов 

Помощники судьи – Дмитрий Сафьян, Дмитрий Маликов; резервный судья – Игорь Захаров; ВАР – Анатолий Жабченко; АВАР – Виталий Мешков; инспектор – Андрей Бутенко.

17 сентября (среда)

«Крылья Советов» – «Краснодар»: судья – Евгений Кукуляк 

Помощники судьи – Дмитрий Мосякин, Александр Богданов; резервный судья – Кирилл Силантьев; ВАР – Кирилл Левников; АВАР – Егор Егоров; инспектор – Александр Гвардис.

«Зенит» – «Ахмат»: судья – Рафаэль Шафеев 

Помощники судьи – Андрей Образко, Денис Петров; резервный судья – Инал Танашев; ВАР – Владимир Москалев; АВАР – Сергей Цыганок; инспектор – Юрий Баскаков.

«Сочи» – «Динамо» Москва: судья – Иван Сараев 

Помощники судьи – Кирилл Большаков, Егор Болховитин; резервный судья – Максим Перезва; ВАР – Сергей Карасев; АВАР – Роман Галимов; инспектор – Николай Иванов.

18 сентября (четверг)

ЦСКА – «Балтика»: судья – Владислав Целовальников 

Помощники судьи – Михаил Иванов, Александр Туркин; резервный судья – Герман Коваленко; ВАР – Василий Казарцев; АВАР – Ранэль Зияков; инспектор – Сергей Лапочкин.

«Спартак» – «Ростов»: судья – Антон Фролов 

Помощники судьи – Рустам Мухтаров, Екатерина Курочкина; резервный судья – Станислав Матвеев; ВАР – Артур Федоров; АВАР – Ян Бобровский; инспектор – Виктор Кулагин.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт РФС
