  Во Франции могут запретить владение несколькими клубами, за нарушение предусмотрены дисквалификация и штрафы до 2% от оборота. Закон может затронуть «ПСЖ», «Лион», «Монако» и другие клубы
Во Франции могут запретить владение несколькими клубами, за нарушение предусмотрены дисквалификация и штрафы до 2% от оборота. Закон может затронуть «ПСЖ», «Лион», «Монако» и другие клубы

Во Франции предложили запретить владение несколькими клубами.

Депутат Эрик Кокерель представил законопроект, направленный на запрет мультиклубного владения в профессиональном футболе. Инициативу поддержали почти 90 парламентариев от различных партий.

За нарушение запрета предусмотрены серьезные санкции для владельцев: штрафы в размере до 2% от глобального оборота и даже отстранение команд от соревнований. Для сохранения текущего баланса в французском футболе клубы, уже находящиеся в составе мультиклубных холдингов, получат иммунитет.

Тем не менее, закон может затронуть интересы 10 клубов Лиги 1, включая «ПСЖ», «Лион», «Монако», «Ниццу», «Страсбур» и «Тулузу», а также 7 команд из Лиги 2.

Кокрель привел свежие примеры, иллюстрирующие риски такой модели собственности: «Лион» едва не вылетел из-за проблем холдинга Eagle Football, а клуб «Ред Стар» обанкротился под управлением 777 Partners.

«Совместное владение клубами во Франции запрещено, но французский клуб может принадлежать группе, у которой есть другие клубы за границей. Наша цель – предотвратить это», – пояснил депутат Эрик Кокерель. 

Ожидается, что законопроект будет представлен парламенту в конце 2025 или начале 2026 года. В случае принятия он может кардинально изменить правила игры для инвесторов, ограничив возможности иностранных владельцев контролировать несколько клубов и обеспечив прозрачность операций. Это поставит в новые рамки такие клубы, как «Страсбур», принадлежащий BlueCo (владельцам «Челси»), и «ПСЖ». 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Yahoo Sport
logoлига 1 Франция
бизнес
logoСтрасбур
logoЧелси
logoЛион
logoТодд Боули
logoМонако
logoД2 Франция
деньги
logoРед Стар Сен-Уан
logoНицца
logoТулуза
logoпремьер-лига Англия
logoПСЖ
