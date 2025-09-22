Мужская и женская команды «Баварии» вместе отмечают Октоберфест

«Бавария» коллективно отмечает Октоберфест.

Так называется пивной и фольклорный фестиваль в Германии, который ежегодно проходит в Мюнхене.

В аккаунте сотрудника маркетинговой службы Adidas появилась фотография с фестиваля, на которой запечатлены игроки мужской и женской команд мюнхенцев. Они вместе сидят за столом с большими кружками пива.

Подпись к фото гласит: «Семья трех полосок».

Фото: instagram.com/stories/lasssereden