  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Тренер «Ростова» Осинов о Бубнове: «Больше шоумен, чем эксперт. Иногда говорит вещи, которые неуместны в той ситуации»
3

Тренер «Ростова» Осинов о Бубнове: «Больше шоумен, чем эксперт. Иногда говорит вещи, которые неуместны в той ситуации»

Тренер «Ростова» считает Александра Бубнова шоуменом, а не экспертом.

Согласны ли вы, что ничья с «Балтикой» (0:0) – закономерный результат?

– Да, естественно. По большому счету, и у нас моменты были – могли забить. У них, наверное, единственный момент, когда они в перекладину попали. Я думаю, что игра была до гола. Кто бы ни забил, я думаю, этого было бы достаточно, та команда победила бы.

Смотрите ли вы футбольные шоу?

– Нет.

Недавно вернулся Александр Бубнов.  

– Это серьезный человек.

Он сказал, что у «Ростова» нет шансов против «Краснодара». 

– Александр Бубнов может много чего говорить, даже достаточно интересные вещи, с которых можно посмеяться и над которыми можно задуматься. Я помню, он недавно говорил, что против «Спартака» у кого-то тоже нет шансов – та команда выиграла. Сразу же нашли какие-то объяснения: «Ну, бывает, что такое происходит».

Для этого шоу, наверное, нужно, чтобы там говорили интересные и неинтересные вещи. Посмотрим, суббота покажет.

Вы воспринимаете Бубнова, как эксперта или как шоумена?

– Наверное, больше, как шоумена. Как эксперт… Просто иногда он говорит такие вещи, которые неуместны в той ситуации. Ему так больше нравится, это его право, взрослый человек с большим футбольным опытом. Наверное, понимает, что говорит, – сказал тренер «Ростова» Михаил Осинов

Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?70103 голоса
Усман ДембелеУсман Дембеле
ВитиньяВитинья
ПедриПедри
РафиньяРафинья Диас
Мохамед СалахМохамед Салах
Ашраф ХакимиАшраф Хакими
Ламин ЯмальЛамин Ямаль
Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Джанлуиджи ДоннаруммаДжанлуиджи Доннарумма
Жоау НевешЖоау Невеш
Кто-то другойЗолотой мяч
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
logoАлександр Бубнов
logoМихаил Осинов-старший
logoРостов
logoпремьер-лига Россия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Александр Бубнов о Мэддисоне, критиковавшем «Динамо»: «Да пошел он куда подальше»
73 сентября, 08:39
Бубнов о книгах для игроков: «Чему из «Преступления и наказания» они могут научиться? Как бабку мочить топором? В «Балтике» и Талалаеву могут врезать. Будут доказывать: твари мы или нет»
8729 августа, 19:27
Александр Бубнов: «Какие достижения у Талалаева в РПЛ? Юран постоянно вытаскивал команды из страшных кризисов. Дайте Сергею «Спартак» – и посмотрите, как будет»
5827 августа, 18:55
Главные новости
Джейми Каррагер: «Челси» оценивают не по тем же стандартам, что при Абрамовиче – клуб скрывается за затянувшимся переходным периодом. Они слишком увлеклись трансферами»
9 минут назад
Талалаев о Бубнове: «Если пошел в конфликт, можно использовать все средства – и по яйцам бить. У нас очень хорошие профилактории, санатории – надо иногда отдыхать от футбола»
2923 минуты назад
Холанд, Салах, Дьокереш – кого возьмете в Основе на новый тур АПЛ?
сегодня, 10:00Тесты и игры
Руни о статистике: «Многие футболисты слишком полагаются на нее, владельцы хотят высокого xG. Лэмпард много забивал из-за штрафной, но его xG был бы очень низким»
44сегодня, 09:55
Слот заявил, что «Ливерпуль» не накажет Экитике после удаления за снятую футболку: «В этом клубе можно ошибиться, не получая сразу же штраф»
17сегодня, 09:48
«Фенербахче» может уволить назначенного в начале сентября Тедеско. Тренеру дали три матча для исправления ситуации (Fotomaç)
47сегодня, 09:40
Генич об интервью Глушенкова: «Хамское поведение. Пришел всем показать, что не будет общаться, потому что в него не верили. Он же играет и для болельщиков»
55сегодня, 09:38
Талалаев о поведении и конфликтах: «Иногда я играю роли. Нужен был определенный фон. Если у Неценко нет понимания футбола, он не должен это демонстрировать»
82сегодня, 09:27
«Уфа» оспорит результат матча с «Фанкомом» в Кубке из-за участия дисквалифицированного Федчука
7сегодня, 09:10
«Ювентус» хочет продать Влаховича в январе. «МЮ» и «Челси» интересуются форвардом (GdS)
17сегодня, 08:59
Ко всем новостям
Последние новости
Суперлига Китая. «Шанхай» Слуцкого обыгрывает «Мэйчжоу Хакка» – 3:0. Лю Чэнюй забил третий мяч
23 минуты назад
«Спартак» тянет с отставкой Станковича. Болельщики заждались, все надеются, что команда встанет на уровень «Краснодара» и «Зенита». Кирьяков о красно-белых
10 минут назад
Анчелотти о работе в «Челси» и Абрамовиче: «У Берлускони я не встречал такого контроля. Я должен был стать противоядием Моуринью, который уже выдохся, по его мнению. Провал в ЛЧ стоил мне работы»
120 минут назад
Палмер из-за травмы паха пропустит матчи с «Брайтоном», «Бенфикой» и «Ливерпулем». «Челси» решил поберечь хавбека
544 минуты назад
Ловчев о проблемах российского футбола: «Не очень много молодых ребят появляется – у нас нет конкуренции. Приезжают какие-то левые иностранцы и ничего не дают»
1058 минут назад
«Бавария» – «Вердер». Онлайн-трансляция начнется в 21:30
4сегодня, 09:04
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Иттихад» Бензема принимает «Аль-Наср» Роналду
3сегодня, 08:55
Рамос о Бускетсе: «Футбол остался без одного из самых блестящих полузащитников. Ты воплощение того, как быть исключительным, оставаясь при этом обычным парнем»
6сегодня, 08:45
Чемпионат Франции. «Марсель» в гостях у «Страсбура», «ПСЖ» Сафонова и «Монако» Головина проведут матчи в субботу
сегодня, 08:42
Решение о продаже «Сан-Сиро» «Интеру» и «Милану» примут в понедельник. Политики надеются на реконструкцию стадиона и беспокоятся, не продадут ли американцы землю третьим лицам
1сегодня, 08:30