Тренер «Ростова» Осинов о Бубнове: «Больше шоумен, чем эксперт. Иногда говорит вещи, которые неуместны в той ситуации»

Тренер «Ростова» считает Александра Бубнова шоуменом, а не экспертом.

– Согласны ли вы, что ничья с «Балтикой» (0:0) – закономерный результат?

– Да, естественно. По большому счету, и у нас моменты были – могли забить. У них, наверное, единственный момент, когда они в перекладину попали. Я думаю, что игра была до гола. Кто бы ни забил, я думаю, этого было бы достаточно, та команда победила бы.

– Смотрите ли вы футбольные шоу?

– Нет.

– Недавно вернулся Александр Бубнов.

– Это серьезный человек.

– Он сказал, что у «Ростова» нет шансов против «Краснодара».

– Александр Бубнов может много чего говорить, даже достаточно интересные вещи, с которых можно посмеяться и над которыми можно задуматься. Я помню, он недавно говорил, что против «Спартака» у кого-то тоже нет шансов – та команда выиграла. Сразу же нашли какие-то объяснения: «Ну, бывает, что такое происходит».

Для этого шоу, наверное, нужно, чтобы там говорили интересные и неинтересные вещи. Посмотрим, суббота покажет.

– Вы воспринимаете Бубнова, как эксперта или как шоумена?

– Наверное, больше, как шоумена. Как эксперт… Просто иногда он говорит такие вещи, которые неуместны в той ситуации. Ему так больше нравится, это его право, взрослый человек с большим футбольным опытом. Наверное, понимает, что говорит, – сказал тренер «Ростова » Михаил Осинов .