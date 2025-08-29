Бубнов о книгах для игроков: «Чему из «Преступления и наказания» они могут научиться? Как бабку мочить топором? В «Балтике» и Талалаеву могут врезать. Будут доказывать: твари мы или нет»

Александр Бубнов поставил под сомнение идею составить список книг для игроков.

– Нобель [Арустамян], какие книги надо им читать?

– «Война и мир», может быть. Может, «Преступление и наказание».

– И чему из «Преступления и наказания» они могут научиться? Как бабку мочить топором, что ли? Они выйдут на футбольное поле и перебьют всех, блин!

И на тренировке... Такая команда, как «Балтика », они и Талалаеву могут врезать. Они будут доказывать: твари мы или нет, блин, – сказал бывший защитник «Спартака».