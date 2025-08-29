  • Спортс
  • Бубнов о книгах для игроков: «Чему из «Преступления и наказания» они могут научиться? Как бабку мочить топором? В «Балтике» и Талалаеву могут врезать. Будут доказывать: твари мы или нет»
78

Бубнов о книгах для игроков: «Чему из «Преступления и наказания» они могут научиться? Как бабку мочить топором? В «Балтике» и Талалаеву могут врезать. Будут доказывать: твари мы или нет»

Александр Бубнов поставил под сомнение идею составить список книг для игроков.

– Нобель [Арустамян], какие книги надо им читать?

– «Война и мир», может быть. Может, «Преступление и наказание».

– И чему из «Преступления и наказания» они могут научиться? Как бабку мочить топором, что ли? Они выйдут на футбольное поле и перебьют всех, блин!

И на тренировке... Такая команда, как «Балтика», они и Талалаеву могут врезать. Они будут доказывать: твари мы или нет, блин, – сказал бывший защитник «Спартака».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Коммент.Шоу»
logoАлександр Бубнов
logoпремьер-лига Россия
книги
logoБалтика
logoМихаил Дегтярев
logoАндрей Талалаев
logoНобель Арустамян
Коммент.Шоу
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
