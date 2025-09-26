  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Слот заявил, что «Ливерпуль» не накажет Экитике после удаления за снятую футболку: «В этом клубе можно ошибиться, не получая сразу же штраф»
17

Слот заявил, что «Ливерпуль» не накажет Экитике после удаления за снятую футболку: «В этом клубе можно ошибиться, не получая сразу же штраф»

Арне Слот сообщил, что Юго Экитике не будет наказан за удаление.

Нападающий «красных» вышел на замену сразу после перерыва матча Кубка английской лиги с «Саутгемптоном» и на 53-й минуте был предупрежден за то, что придержал соперника, а затем отбросил мяч.

На 85-й минуте француз воспользовался передачей Кьезы и точным ударом вывел мерсисайдцев вперед – 2:1. После гола Экитике снял футболку и продемонстрировал ее трибунам. Главный судья Том Бремелл показал французу вторую желтую.

Сообщалось, что в качестве наказания клуб лишит футболиста двухнедельной зарплаты.

«В этом клубе тебе дозволено совершить ошибку, не получая сразу же штраф», – сказал главный тренер «Ливерпуля». 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: профиль Джеймса Пирса в Х
logoЛиверпуль
logoАрне Слот
logoпремьер-лига Англия
logoЮго Экитике
