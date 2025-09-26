Джейми Каррагер: «Никто не мог приблизиться к Анри с 2000 по 2005 год, как и к Салаху в последние годы. Был бы рад, если бы Мо получил «Золотой мяч», но сейчас победить мог только Дембеле»

Джейми Каррагер считает, что Мохамед Салах был лучшим игроком последних лет.

«Я думаю, с 2000 по 2005 год никто не мог приблизиться к Тьерри [Анри ], как в некоторой степени и к Салаху в последние годы.

Но «Золотой мяч » вручается не за несколько лет, а за один сезон. Я болею за «Ливерпуль » и с радостью увидел бы, как Салах получает приз – отчасти за все то, что он сделал для «Ливерпуля», для африканского футбола, за свою карьеру.

Но Дембеле был единственным, кто мог его получить. И мы не удивлены, потому что Усман провел отличный сезон и выиграл Лигу чемпионов», – сказал экс-защитник «Ливерпуля» в подкасте Stick to Football.