Джейми Каррагер: «Никто не мог приблизиться к Анри с 2000 по 2005 год, как и к Салаху в последние годы. Был бы рад, если бы Мо получил «Золотой мяч», но сейчас победить мог только Дембеле»
Джейми Каррагер считает, что Мохамед Салах был лучшим игроком последних лет.
«Я думаю, с 2000 по 2005 год никто не мог приблизиться к Тьерри [Анри], как в некоторой степени и к Салаху в последние годы.
Но «Золотой мяч» вручается не за несколько лет, а за один сезон. Я болею за «Ливерпуль» и с радостью увидел бы, как Салах получает приз – отчасти за все то, что он сделал для «Ливерпуля», для африканского футбола, за свою карьеру.
Но Дембеле был единственным, кто мог его получить. И мы не удивлены, потому что Усман провел отличный сезон и выиграл Лигу чемпионов», – сказал экс-защитник «Ливерпуля» в подкасте Stick to Football.
Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?67977 голосов
Усман Дембеле
Витинья
Педри
Рафинья
Мохамед Салах
Ашраф Хакими
Ламин Ямаль
Килиан Мбаппе
Джанлуиджи Доннарумма
Жоау Невеш
Кто-то другой
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Liverpool Echo
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости