Леони пропустит до года из-за разрыва «крестов», сообщил Слот. Кьезу внесут в заявку ЛЧ

Джованни Леони пропустит до года из-за травмы.

18-летний защитник «Ливерпуля» ранее получил разрыв крестообразной связки в первом матче за команду против «Саутгемптона» (2:1) в Кубке английской лиги.

Главный тренер мерсисайдского клуба Арне Слот сообщил, что футболист пропустит до года из-за повреждения.

Также тренер подтвердил, что Федерико Кьезу внесут в заявку «Ливерпуля » в Лиге чемпионов.