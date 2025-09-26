Леони пропустит до года из-за разрыва «крестов», сообщил Слот. Кьезу внесут в заявку ЛЧ
Джованни Леони пропустит до года из-за травмы.
18-летний защитник «Ливерпуля» ранее получил разрыв крестообразной связки в первом матче за команду против «Саутгемптона» (2:1) в Кубке английской лиги.
Главный тренер мерсисайдского клуба Арне Слот сообщил, что футболист пропустит до года из-за повреждения.
Также тренер подтвердил, что Федерико Кьезу внесут в заявку «Ливерпуля» в Лиге чемпионов.
Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?69753 голоса
Усман Дембеле
Витинья
Педри
Рафинья
Мохамед Салах
Ашраф Хакими
Ламин Ямаль
Килиан Мбаппе
Джанлуиджи Доннарумма
Жоау Невеш
Кто-то другой
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: твиттер журналиста Бена Джейкобса
