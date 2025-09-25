Слот подтвердил, что «Ливерпуль» выплатил семье Жоты деньги по контракту: «То, что сделали владельцы, заслуживает похвалы»

В «Ливерпуле» подтвердили, что выплатили семье Диогу Жоты деньги по контракту.

Напомним, 3 июля форвард «красных», а также его брат Андре Тейшейра да Силва, выступавший за «Пенафиэл» из второй лиги Португалии, погибли в ДТП в Испании.

Сообщалось , что клуб выплатит семье Жоты оставшуюся сумму по контракту – 8 млн фунтов за 2 года.

«Владельцев, как и тренеров, в основном критикуют, но то, как они справились с этой ситуацией, выплатив его жене и детям все деньги по контракту, [заслуживает похвалы].

Возможно, люди думают, что это обычное дело, но в футболе это не так», – сказал главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот в интервью TNT Sports.