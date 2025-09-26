  • Спортс
  • Генич об интервью Глушенкова: «Хамское поведение. Пришел всем показать, что не будет общаться, потому что в него не верили. Он же играет и для болельщиков»
52

Генич об интервью Глушенкова: «Хамское поведение. Пришел всем показать, что не будет общаться, потому что в него не верили. Он же играет и для болельщиков»

Константин Генич назвал хамским поведение Максима Глушенкова.

В матче 9-го тура Мир РПЛ «Краснодар» – «Зенит» (0:2) полузащитник гостей забил победный гол и отдал результативный пас. По итогам встречи лучшим игроком был признан вингер Луис Энрике, который также набрал 1+1 по системе «гол+пас». 

Россиянин после игры в эфире «Матч ТВ» отвечал на вопросы односложно. Комментатор Тимур Журавель написал: «Я расстроился. Максим показал, что был не в духе. Мог бы на 2-3 минуты свое настроение куда-нибудь спрятать».

«Он обиделся, пока шел к позиции, узнав, кто получил приз лучшему игроку матча, и это был не он. При том, что он внес супервклад в победу «Зенита» и был чрезвычайно активен.

Это говорит об амбициозности Глушенкова. Или он пришел всем своим видом показать: «Я не буду с вами общаться, потому что еще две-три недели назад вы все особо в меня не верили. Говорили, Максим, надо меняться, Максим, надо то, Максим, надо все». Это был такой вызов с его стороны, что вот я сейчас в порядке, но я вам этого не покажу и не расскажу.

Может быть, но ответы, конечно, не очень хорошие. Он же играет, ну, и для себя, и для папы, и для своих родственников, и для своего благосостояния, для своей девушки, для «Зенита». Все замечательно, но еще и болельщики.

Вот он пришел, он только что выиграл важный матч. Но отвечать «да», «нет», «не знаю», «задайте вопрос Сергею Богдановичу (Семаку)», ну, такое хамское поведение. Мне не понравилось. Лучше, действительно, если бы стоял, молчал, как Гончаренко, и то хотя бы это было красиво было», – сказал комментатор «Матч ТВ». 

🤐 Гончаренко промолчал на флэш-интервью и пресс-конференции. Тренер «Урала» не отвечал на вопросы после игры с «Ростовом»

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал «Футбольный Биги»
