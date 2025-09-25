  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Радимов о Глушенкове: «Сказал ему: «Надо бороться не с Семаком и прессой, а с соперниками и самим собой. На твоем горизонте замаячит титул лучшего футболиста страны!»
1

Радимов о Глушенкове: «Сказал ему: «Надо бороться не с Семаком и прессой, а с соперниками и самим собой. На твоем горизонте замаячит титул лучшего футболиста страны!»

Владислав Радимов рассказал, какой совет дал Максиму Глушенкову.

За что вы так раскритиковали Максима Глушенкова, Владислав Николаевич? Не понравилось, что не праздновал забитый гол?

– А что он устраивает этот перфоманс? Понятно, что испытывал недовольство, когда оставался на скамейке запасных, разозлился, но в итоге-то получилось стопроцентное попадание Семака: посмотрите, как Глушенков носился в матче с «Краснодаром»! Болельщики видели по телевизору, что он забил и отдал, но в трансляцию не всегда попадало то, как он отрабатывал сзади. Я такого Глушенкова ни разу в жизни не видел!

Встретились как-то на базе, долго разговаривали. «Тебе надо бороться не с Семаком и не с прессой, а с соперниками и с самим собой, – сказал Глушенкову, – если будешь постоянно играть в основном составе «Зенита», то на твоем горизонте замаячит титул лучшего футболиста страны! «Зенит» чемпион, ты забиваешь – вот для чего надо работать».

А бороться с ветряными мельницами, показывать скамейке, что ты здесь… Ну, хорошо, пару, тройку раз это проходило, но на четвертый, может, отпразднуешь гол? Ты не один на поле, футбол коллективный вид спорта, партнеры многое сделали для того, чтобы ты отметился взятием ворот. Обижайся сколько угодно, но дело есть дело.

Был такой футболист, Сократес, капитан сборной Бразилии, к сожалению, уже ушедший из жизни.

– «Доктор».

Да. Так вот он тоже не праздновал забитые голы. Дело доходило до того, что представители федерации футбола Бразилии просили ради болельщиков проявлять его больше эмоций!

– Было дело.

Хотя, мне кажется, это были отличительные черты характера Сократеса. А Аршавин, не праздновавший хет-трик в ворота «Амкара» после продажи Быстрова, и Глушенков – это, скорее, протестные выражения.

– Пожалуй. Вспоминаю историю в «Зените-2». Забил у нас парень, побежал праздновать не к команде на поле, а к другу. На разборе обратил на это внимание: кроме тебя в футбол играют еще десять человек. С товарищами будешь обниматься потом, сначала отпразднуй с теми, кто немало сделал ради этого гола в игре, а потом хоть на десятый ряд трибуны беги! – сказал бывший полузащитник «Зенита». 

Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?65447 голосов
Усман ДембелеУсман Дембеле
ВитиньяВитинья
ПедриПедри
РафиньяРафинья Диас
Мохамед СалахМохамед Салах
Ашраф ХакимиАшраф Хакими
Ламин ЯмальЛамин Ямаль
Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Джанлуиджи ДоннаруммаДжанлуиджи Доннарумма
Жоау НевешЖоау Невеш
Кто-то другойЗолотой мяч
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Bobsoccer
logoМаксим Глушенков
logoпремьер-лига Россия
logoСергей Семак
logoЗенит
logoВладислав Радимов
logoАндрей Аршавин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Смолов про Глушенкова: «У него приличная левая клюшка. Мог бы играть в Европе, но если там обидится, на него хер забьют»
44сегодня, 11:15
Булыкин про 0:2 с «Зенитом»: «Грубейшие ошибки защиты «Краснодара». Футболистов купили за очень большие деньги, они должны показывать класс»
9вчера, 15:01
Смолов о Глушенкове против «Краснодара»: «Для меня точно лучший игрок матча. Он же не очень любит черновую работу – а в этом матче отрабатывал, не выключался»
2вчера, 11:50Видео
Главные новости
Мурал с Моуринью и орлом «Бенфики» появился в Риу-ди-Мору в Португалии
411 минут назадФото
Фрей о Яшине: «Идол для большинства вратарей в мире – он был лучшим из лучших, опередил два-три поколения. Не зря в его честь назвали трофей лучшему голкиперу сезона»
634 минуты назад
КДК оштрафовал «Зенит» на 500 000 рублей за баннер фанатов в адрес Дегтярева на матче с «Ахматом» и на 100 000 рублей – за скандирование ненормативной лексики на игре с «Краснодаром»
5034 минуты назад
Манише об Абрамовиче: «Роман сделал «Челси» величайшим клубом мира. Когда мы выиграли АПЛ, он радовался с нами, будто был обычным футболистом. Это круто!»
836 минут назад
Какой игрок стал единственным, выигравшим FONBET Кубок России с тремя разными командами?
47 минут назадТесты и игры
КДК оштрафовал «Краснодар» на 20 000 рублей за кричалки «Зенит» – позор российского футбола» и «Зенит» не может – судья поможет»
1750 минут назад
«Реал» ждет максимальных санкций в отношении «Барселоны» по делу Негрейры. Мадридцы намерены проинформировать ФИФА по окончании разбирательства (Marca)
4257 минут назад
«Спартак» оштрафован за непредоставление автобуса «Крыльям» в Москве – на 50 тысяч рублей
21сегодня, 13:42
Вампета о Дугласе в сборной Бразилии: «Знают ли его люди? Анчелотти вызвал 25-26 игроков – если 12 из них будут в кепках, никто их не узнает»
41сегодня, 13:29
Кафу о Неймаре: «Пять лет назад я сказал бы, что он единственная надежда Бразилии на титул, но не сейчас. Никто не выигрывает ЧМ в одиночку, а он уже не может отыграть 3 матча подряд»
7сегодня, 13:24
Ко всем новостям
Последние новости
КДК дисквалифицировал хавбека «Сочи» Крамарича на 2 игры РПЛ за брань в адрес помощника судьи после матча с ЦСКА
3 минуты назад
Сакич о поведении Станковича: «Арбитрам стоит относиться более снисходительно иногда, это эмоции. Профессия подразумевает очень высокий уровень стресса»
14 минуты назад
17-летний Нгумоа подписал первый профессиональный контракт с «Ливерпулем»
120 минут назадФото
Фонбет Кубок России. Путь регионов. 4-й раунд. «Амкал» против «Енисея», «КАМАЗ» принимает костромской «Спартак»
6342 минуты назадLive
Дембеле – перенесшему операцию на колене Гави: «Сил тебе, братишка, скучаю! Надеюсь, скоро я снова смогу увидеть, как ты наслаждаешься игрой на поле!»
249 минут назад
Борис Беккер: «Ямаль – лучший молодой игрок в мире. Он великолепен, но напоминает меня в 17 лет – стоит лучше выбрать друзей и доверять семье, чтобы не совершать ошибки»
258 минут назад
Гол Садова из костромского «Спартака» признан лучшим в августе в Первой лиге. Он принес команде победу над «Ротором»
1сегодня, 13:27Видео
Леау вернулся к тренировкам в общей группе. Вингер «Милана» может войти в заявку на игру с «Наполи»
2сегодня, 13:27
Директор «Бетиса» Фахардо: «Антони – лучшее приобретение в истории клуба, пример того, что мы растем. Потребовалось много времени, чтобы убедить «МЮ»
3сегодня, 13:09
Рамос не забил пенальти в стиле Паненки в матче с «Толукой» при счете 1:0 в пользу «Монтеррея». Команда испанца в итоге проиграла 2:6
9сегодня, 12:59