Радимов о Глушенкове: «Сказал ему: «Надо бороться не с Семаком и прессой, а с соперниками и самим собой. На твоем горизонте замаячит титул лучшего футболиста страны!»

Владислав Радимов рассказал, какой совет дал Максиму Глушенкову.

– За что вы так раскритиковали Максима Глушенкова, Владислав Николаевич? Не понравилось, что не праздновал забитый гол?

– А что он устраивает этот перфоманс? Понятно, что испытывал недовольство, когда оставался на скамейке запасных, разозлился, но в итоге-то получилось стопроцентное попадание Семака: посмотрите, как Глушенков носился в матче с «Краснодаром»! Болельщики видели по телевизору, что он забил и отдал, но в трансляцию не всегда попадало то, как он отрабатывал сзади. Я такого Глушенкова ни разу в жизни не видел!

Встретились как-то на базе, долго разговаривали. «Тебе надо бороться не с Семаком и не с прессой, а с соперниками и с самим собой, – сказал Глушенкову, – если будешь постоянно играть в основном составе «Зенита», то на твоем горизонте замаячит титул лучшего футболиста страны! «Зенит» чемпион, ты забиваешь – вот для чего надо работать».

А бороться с ветряными мельницами, показывать скамейке, что ты здесь… Ну, хорошо, пару, тройку раз это проходило, но на четвертый, может, отпразднуешь гол? Ты не один на поле, футбол коллективный вид спорта, партнеры многое сделали для того, чтобы ты отметился взятием ворот. Обижайся сколько угодно, но дело есть дело.

– Был такой футболист, Сократес, капитан сборной Бразилии, к сожалению, уже ушедший из жизни.

– «Доктор».

– Да. Так вот он тоже не праздновал забитые голы. Дело доходило до того, что представители федерации футбола Бразилии просили ради болельщиков проявлять его больше эмоций!

– Было дело.

– Хотя, мне кажется, это были отличительные черты характера Сократеса. А Аршавин, не праздновавший хет-трик в ворота «Амкара» после продажи Быстрова, и Глушенков – это, скорее, протестные выражения.

– Пожалуй. Вспоминаю историю в «Зените-2». Забил у нас парень, побежал праздновать не к команде на поле, а к другу. На разборе обратил на это внимание: кроме тебя в футбол играют еще десять человек. С товарищами будешь обниматься потом, сначала отпразднуй с теми, кто немало сделал ради этого гола в игре, а потом хоть на десятый ряд трибуны беги! – сказал бывший полузащитник «Зенита».