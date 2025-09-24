Булыкин про 0:2 с «Зенитом»: «Грубейшие ошибки защиты «Краснодара». Футболистов купили за очень большие деньги, они должны показывать класс»

Дмитрий Булыкин заявил, что «Краснодар» проиграл «Зениту» из-за ошибок в защите.

«Быки» уступили петербуржцам (0:2) в матче 9-го тура Мир РПЛ .

«Результат удивил, игра хорошая, команды бились за очки, но грубые ошибки защиты «Краснодара » свели все на нет. Для чемпиона и для команды, которая хочет на что-то серьезное претендовать, такие ошибки непозволительны.

Когда один защитник бросает Глушенкова , и тот один делает что хочет. Во втором мяче Глушенкова никто не атаковал, три защитника смотрели на нападающего, как он забивает… Это грубейшие ошибки, а хочется смотреть футбол, где показывают мастерство.

Все-таки футболистов купили за очень большие деньги, и они должны показывать класс. А здесь к такому счету привели ошибки обороны», – сказал бывший нападающий сборной России.