Булыкин про 0:2 с «Зенитом»: «Грубейшие ошибки защиты «Краснодара». Футболистов купили за очень большие деньги, они должны показывать класс»
Дмитрий Булыкин заявил, что «Краснодар» проиграл «Зениту» из-за ошибок в защите.
«Быки» уступили петербуржцам (0:2) в матче 9-го тура Мир РПЛ.
«Результат удивил, игра хорошая, команды бились за очки, но грубые ошибки защиты «Краснодара» свели все на нет. Для чемпиона и для команды, которая хочет на что-то серьезное претендовать, такие ошибки непозволительны.
Когда один защитник бросает Глушенкова, и тот один делает что хочет. Во втором мяче Глушенкова никто не атаковал, три защитника смотрели на нападающего, как он забивает… Это грубейшие ошибки, а хочется смотреть футбол, где показывают мастерство.
Все-таки футболистов купили за очень большие деньги, и они должны показывать класс. А здесь к такому счету привели ошибки обороны», – сказал бывший нападающий сборной России.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Газета.Ru»
