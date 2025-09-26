Мерсон о «Челси»: «Не могу поверить, что они не купили вратаря. Можете назвать команду, которая выиграла важные турниры без хорошего голкипера?»

Пол Мерсон считает, что летом «Челси» стоило усилить вратарскую линию.

«Учитывая потраченные ими [летом огромные] деньги, не могу поверить, что они не купили вратаря.

Вы можете назвать команду, которая выиграла важные турниры без хорошего голкипера? Вы не найдете такой», – сказал экс-игрок «Арсенала».