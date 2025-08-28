  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Бускетс надеется, что Дембеле выиграет «Золотой мяч»: «Усман провел отличный сезон. Он играл гораздо лучше, чем в прошлые годы, был более стабилен»
Бускетс надеется, что Дембеле выиграет «Золотой мяч»: «Усман провел отличный сезон. Он играл гораздо лучше, чем в прошлые годы, был более стабилен»

Серджи Бускетс выразил надежду, что Усман Дембеле выиграет «Золотой мяч».

В прошлом сезоне вингер «ПСЖ» забил 21 гол и сделал 6 передач в 29 матчах Лиги 1. Вместе с клубом он выиграл чемпионат Франции, Лигу чемпионов и Кубок Франции.

«Очень рад, что у Усмана все удачно сложилось в «ПСЖ».

Мне бы хотелось, чтобы «Барселона» выиграла Лигу чемпионов, но поскольку этого не произошло, я рад за тренеров и бывших партнеров по «Барсе», которые сейчас в «ПСЖ», и было приятно снова увидеть их на клубном чемпионате мира.

Усман провел отличный [прошлый] сезон. Он играл гораздо лучше, чем в прошлые годы. Он был более стабилен. Мы знаем, какой он футболист, какую роль играет и на что способен.

Надеюсь, он выиграет [«Золотой мяч»]. Понятно, что есть и игроки «Барселоны», которые его тоже заслуживают, но я не знаю, за кого отдадут голоса», – сказал бывший полузащитник «Барселоны» Серджи Бускетс, выступающий за «Интер Майами».

