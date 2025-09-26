  • Спортс
  • Ву о «Спартаке»: «Много техничных футболистов. Очень сильная команда, способная добиться высоких результатов»
Ву о «Спартаке»: «Много техничных футболистов. Очень сильная команда, способная добиться высоких результатов»

Кристофер Ву считает, что «Спартак» способен добиться высоких результатов.

В начале сентября камерунский защитник перешел в московский клуб из «Ренна». После 9 туров красно-белые занимают в РПЛ 6-е место.

«У меня хорошие первые впечатления о команде. Я сразу отметил, что в «Спартаке» много техничных футболистов. 

Это очень сильная команда, которая способна добиться высоких результатов», — сказал Ву.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
logoКристофер Ву
logoпремьер-лига Россия
logoМатч ТВ
logoСпартак
Комментарии
