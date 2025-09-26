Ву о «Спартаке»: «Много техничных футболистов. Очень сильная команда, способная добиться высоких результатов»
Кристофер Ву считает, что «Спартак» способен добиться высоких результатов.
В начале сентября камерунский защитник перешел в московский клуб из «Ренна». После 9 туров красно-белые занимают в РПЛ 6-е место.
«У меня хорошие первые впечатления о команде. Я сразу отметил, что в «Спартаке» много техничных футболистов.
Это очень сильная команда, которая способна добиться высоких результатов», — сказал Ву.
Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?69102 голоса
Усман Дембеле
Витинья
Педри
Рафинья
Мохамед Салах
Ашраф Хакими
Ламин Ямаль
Килиан Мбаппе
Джанлуиджи Доннарумма
Жоау Невеш
Кто-то другой
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости