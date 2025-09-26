Ву о «Спартаке»: «Много техничных футболистов. Очень сильная команда, способная добиться высоких результатов»

Кристофер Ву считает, что «Спартак» способен добиться высоких результатов.

В начале сентября камерунский защитник перешел в московский клуб из «Ренна». После 9 туров красно-белые занимают в РПЛ 6-е место.

«У меня хорошие первые впечатления о команде. Я сразу отметил, что в «Спартаке » много техничных футболистов.

Это очень сильная команда, которая способна добиться высоких результатов», — сказал Ву.