  Рамирес о паспорте РФ: «Очень много преимуществ, когда живешь в стране. Может, когда завершу карьеру, останусь в России, открою свое дело»
1

Рамирес о паспорте РФ: «Очень много преимуществ, когда живешь в стране. Может, когда завершу карьеру, останусь в России, открою свое дело»

Кристиан Рамирес рассказал о преимуществах российского гражданства.

— Как тебе помогает российский паспорт в жизни?

— Очень много преимуществ, когда ты живешь в стране. Могу выезжать и приезжать без мыслей о визе. Плюс во многих других странах есть безвизовый режим по российскому паспорту. 

Может, когда завершу карьеру, останусь в России, открою свое дело. Есть паспорт, есть люди, которым я доверяю. Может, получится остаться в российском футболе после завершения карьеры, – сказал защитник «Локомотива» и сборной Эквадора.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoКристиан Рамирес
logoЛокомотив
натурализация
бизнес
logoпремьер-лига Россия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
