Рамирес о паспорте РФ: «Очень много преимуществ, когда живешь в стране. Может, когда завершу карьеру, останусь в России, открою свое дело»

Кристиан Рамирес рассказал о преимуществах российского гражданства.

— Как тебе помогает российский паспорт в жизни?

— Очень много преимуществ, когда ты живешь в стране. Могу выезжать и приезжать без мыслей о визе. Плюс во многих других странах есть безвизовый режим по российскому паспорту.

Может, когда завершу карьеру, останусь в России, открою свое дело. Есть паспорт, есть люди, которым я доверяю. Может, получится остаться в российском футболе после завершения карьеры, – сказал защитник «Локомотива » и сборной Эквадора.