Рамирес о паспорте РФ: «Очень много преимуществ, когда живешь в стране. Может, когда завершу карьеру, останусь в России, открою свое дело»
Кристиан Рамирес рассказал о преимуществах российского гражданства.
— Как тебе помогает российский паспорт в жизни?
— Очень много преимуществ, когда ты живешь в стране. Могу выезжать и приезжать без мыслей о визе. Плюс во многих других странах есть безвизовый режим по российскому паспорту.
Может, когда завершу карьеру, останусь в России, открою свое дело. Есть паспорт, есть люди, которым я доверяю. Может, получится остаться в российском футболе после завершения карьеры, – сказал защитник «Локомотива» и сборной Эквадора.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
