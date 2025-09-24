Кристиан Рамирес: «В роскоши не найдешь счастья: знаю богатых людей, которым она не доставляет удовольствия. Сейчас я чувствую себя миллионером, потому что есть семья и друзья»

Кристиан Рамирес заявил, что утратил интерес к дорогим вещам.

– В твоих социальных сетях много фотографий в брендовой одежде. Что самое дорогое есть в твоем гардеробе?

– Раньше были очень дорогие вещи, но я отошел от этого. Что-то продал, что-то подарил. Например, ко мне приезжали друзья из Эквадора, так они возвращались домой с чемоданами вещей от меня. А я стал очень просто относиться к одежде. Жить надо попроще, обойтись можно и без люкса.

– Из-за чего так поменялось отношение?

– Все пришло с возрастом. В роскоши не найдешь счастья. Сейчас я богат иначе. Чувствую себя миллионером, потому что у меня есть семья, жена, дети и хорошие друзья. Простые жизненные вещи делают меня счастливым. Знаю очень богатых людей, которым роскошь не доставляет удовольствия, – сказал защитник «Локомотива ».