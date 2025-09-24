Кристиан Рамирес: «У Эквадора самая сильная сборная за всю историю. Было бы интересно провести игру с Россией»
Кристиан Рамирес высказался за проведение товарищеского матча Россия – Эквадор.
«Честно, у меня большие надежды на предстоящий чемпионат мира. Сейчас у нас самая сильная сборная за всю историю. Практически все игроки Эквадора являются футболистами европейских клубов — это показатель класса. Хочется добиться чего-то на чемпионате мира, у нас есть амбиции.
Было бы очень интересно провести игру со сборной России, с удовольствием бы сыграл в таком матче. У России молодая команда, как и у нас — все амбициозные, получилась бы классная игра. А вот кто победит, сказать сложно — уровень футбола выравнивается по всему миру», — сказал защитник «Локомотива» и сборной Эквадора.
Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?57093 голоса
Усман Дембеле
Витинья
Педри
Рафинья
Мохамед Салах
Ашраф Хакими
Ламин Ямаль
Килиан Мбаппе
Джанлуиджи Доннарумма
Жоау Невеш
Кто-то другой
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
