2

Кристиан Рамирес: «У Эквадора самая сильная сборная за всю историю. Было бы интересно провести игру с Россией»

Кристиан Рамирес высказался за проведение товарищеского матча Россия – Эквадор.

«Честно, у меня большие надежды на предстоящий чемпионат мира. Сейчас у нас самая сильная сборная за всю историю. Практически все игроки Эквадора являются футболистами европейских клубов — это показатель класса. Хочется добиться чего-то на чемпионате мира, у нас есть амбиции. 

Было бы очень интересно провести игру со сборной России, с удовольствием бы сыграл в таком матче. У России молодая команда, как и у нас — все амбициозные, получилась бы классная игра. А вот кто победит, сказать сложно — уровень футбола выравнивается по всему миру», — сказал защитник «Локомотива» и сборной Эквадора.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoСборная Эквадора по футболу
logoКристиан Рамирес
товарищеские матчи (сборные)
logoпремьер-лига Россия
logoСборная России по футболу
logoЛокомотив
logoЧМ-2026
logoСпорт-Экспресс
