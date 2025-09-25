Манише об Абрамовиче: «Роман сделал «Челси» величайшим клубом мира. Когда мы выиграли АПЛ, он радовался с нами, будто был обычным футболистом. Это круто!»

Манише поделился воспоминаниями о Романе Абрамовиче.

– Вы когда-нибудь в «Челси» пересекались с Романом Абрамовичем? Каким он вам запомнился?

– Я с уважением и благодарностью отношусь к Роману Абрамовичу за предоставленную возможность играть за один из лучших клубов мира. У меня нет каких-то необычных историй, связанных с ним. В то время он был довольно сдержанным человеком. Но он всегда со всеми здоровался, присутствовал на тренировках и играх.

Естественно, когда мы выиграли чемпионат Англии, он зашел в раздевалку и радовался с нами, будто был одним из нас, обычным парнем футболистом. Это круто!

– Он несколько лет назад продал клуб. Как считаете, у Боули есть шанс переплюнуть его и внести больший вклад в историю клуба?

– Это будет сложно, но вполне осуществимо. Абрамович превратил «Челси» в топовый мировой клуб. Теперь остается продолжать завоевывать титулы, приобретать хороших игроков и в целом продолжать работу Абрамовича. Это будет нелегко, потому что Роман сделал «Челси» величайшим клубом мира, – сказал бывший полузащитник «Динамо», «Челси » и «Атлетико».