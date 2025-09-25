Манише: «Москва меняется только к лучшему: новые стадионы, отели, хорошие рестораны. Это большой красивый город, здесь много интересных мест, в том числе и ночные клубы»

Манише отметил положительные изменения в Москве за 20 лет.

– Можете сравнить нынешнюю Москву с той, в которую вы прилетели в 2005 году? Какие изменения в первую очередь бросаются в глаза?

– Я вижу, что Москва меняется каждый год, приезжаю на Кубок легенд уже много лет и с удовольствием наблюдаю, как тут все хорошеет. Все меняется только к лучшему.

Сейчас здесь гораздо лучше инфраструктура, чем несколько лет назад: новые стадионы, отели, хорошие рестораны. Мне доставляет большое удовольствие видеть, как Москва сильно изменилась с 2005 года. Тогда это было совсем другое место, никак не сравнить с нынешним.

– В ту пору многие иностранные футболисты облюбовали московские ночные клубы. Вы туда ходили?

– Москва – большой красивый город, здесь много интересных мест, в том числе и ночные клубы. Нам всем нравится посещать новые и интересные места. Нормально в выходной день, когда нет тренировок, можно сходить в ресторан или клуб. Но на следующий день ты отдаешься по полной, потому что за это платят – и надо вести себя профессионально.

Но да, я посещал ночные клубы, многие были очень хорошие, где можно было отлично провести время, – сказал бывший полузащитник «Динамо».