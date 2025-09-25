Мотогонщик Маркес: «Кто помнит, сколько «Золотых мячей» у Месси – 7, 8, 9? Но мы точно знаем, что он значил для футбола, «Барселоны» и Аргентины, и это важнее цифр»

Мотогонщик Марк Маркес упомянул Лионеля Месси, рассуждая о спортивных трофеях.

«Да, важно продолжать накапливать победы и титулы, но еще важнее – след, который ты оставляешь в своем виде спорта всей своей карьерой.

Например, кто помнит, сколько «Золотых мячей » у Лионеля Месси ? Я, большой поклонник Месси, и то не помню. Семь? Восемь? Девять?

Очень немногие угадали бы точное число, правда? И с завоеваниями любого другого спортсмена происходит то же самое. В случае с Месси, например, мы точно знаем, что он значил для футбола, для «Барселоны» и для Аргентины , эпоху, которую он ознаменовал и которая все еще продолжается, без сомнения.

Вот что важно в спортсмене. Цифры – да, но прежде всего то, чего ты добиваешься и как именно», – сказал шестикратный чемпион мира в классе MotoGP.